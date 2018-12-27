越南客集體脫逃 4女主動向桃警投案

2018-12-27 17:49

［記者許倬勛／桃園報導］越南旅行團發生148人集體逃跑失蹤，移民署、警政署成立聯合查緝專案，其中3名落跑女團員，今中午主動向桃園市中壢警分局中壢派出所投案，3人表示，原打算以旅遊名義到台灣打工，當時看到其他團員陸續離開，才會跟著落跑。在警方策動下，她們也讓另一名在逃女團員主動投案，4人移交移民署桃園專勤隊後續偵辦處理。

中壢警方表示，今天中午12點多，3名脫團女性旅客主動向中壢派出所投案，經盤查後發現另尚有1名同行脫團旅客，但3人口風嚴密，不肯透露友人身分，經員警分析其中利弊後，才通知第4人投案。

4名落跑女團員分別為阮姓、陳姓、武姓及爐姓女子，年齡介於25至32歲，23日上午6點從桃園機場隨團入境後南下至高雄，當晚6點多入住飯店，發現其他團員陸續離開消失，飯店有警察到場關心，因為感到害怕，才會跟著一起離開飯店。

4女向警方供稱，因在台灣人生地不熟，利用微信聯繫住在桃園的友人，24日凌晨透過朋友協助，因身上留有旅遊盤纏，北上跑到桃園探親、觀光，4人在中壢區投宿旅館，但這幾天看到電視新聞報導才知事情嚴重性，擔心警方主動臨檢，因此決定主動投案。

投案4女堅稱不知脫逃事件是否經策劃，口供一致表示不清楚、不知道，解釋原本跟團來台打工，想不到卻鬧上新聞，感到十分害怕、懊悔，向警方表示之後要循正常管道到台灣來工作。

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