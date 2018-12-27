有好康？誆稱可低價買股 女業務員連續詐騙判刑

2018-12-27 21:44

〔記者楊國文／台北報導〕北市大型證券公司詹姓女業務員因投資虧損，竟動起歪腦筋，對佯稱可以低於市價方式，或以抽籤方式購得績優股中華電信、南亞等公司股票，或以合資方式購買基金獲利，陸續詐騙買賣股票客戶、友人等3人，高等法院考量詹女已和部份被害人達成和解，今依詐欺罪判詹女8月徒刑，得易科罰金24萬元定讞。

判決指出，詹女因投資虧損或為償還自己的債務，2016年先詐騙李姓友人指稱，兩人可各出150萬元合資購買基金，獲取暴利，李男不疑有他，遭她詐騙150萬元。

2017年詹女又找上因投資認識的陳姓女友人，佯稱可代她投資操作，並以低於市價方式，或以抽籤方式購得績優股中華電信、南亞、台哥大等公司股票，詐得42萬多元。

不久，詹女又以相同詐騙手法，向陳姓友人詐稱，可以以低價購得啟基、亞翔等股票獲利，詐騙98萬多元得手。

三位被害人事後發現詹女並未實際投資基金，或購買股票，對詹女提出詐欺罪告訴，全案曝光。

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