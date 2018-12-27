內科中租迪和公司遇砸 16惡煞遭警壓制

2018-12-27 16:59

［記者陳恩惠／台北報導］位於台北市內湖科技園區瑞光路上的「中租迪和股份有限公司」今天下午突然闖入10餘名惡煞，砸破位於大樓五樓的玻璃門，還有1名年約27歲男員工遭圍毆送醫，台北市警內湖分局啟動快打部隊前往，當場攔下在場的16名男子，分別帶回派出所調查，釐清是租車糾紛，或是其他投資糾紛，內湖警方仍在調查中，目前鑑識人員已到場採證。

北市消防局今天下午3時42分據報，內湖區瑞光路有人急需救護，立刻派出1部救護車2名救護人員前往，初步檢傷發現，年約27歲的男員工，遭一群人毆打受傷，所幸仍有意識，緊急送往忠孝醫院救治。

成立於1977年的中租迪和公司，提供多元性的財務金融商品與服務項目，包括租賃業務、分期付款業務、國內應收帳款受讓管理業務、融資貸款型業務、跨國業務等，全方位專業化經營居台灣租賃業產業市場龍頭地位。

相關影音

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/