大潤發釀「衛生紙之亂」挨罰350萬 提行政訴訟抗罰結果出爐

2018-12-27 16:55

〔記者溫于德／台北報導〕大潤發今年2月3日透過電子郵件與LINE群組，發送「衛生紙確定大漲30%」的新聞稿給媒體業者，引起民眾瘋狂搶購衛生紙並稱為「衛生紙之亂」；但公平會事後認定大潤發不實行銷，依違法公平交易法第25條，開罰350萬元。大潤發不服，提行政訴訟抗罰；台北高等行政法院認定公平會無裁量濫用情形，今駁回請求，仍可上訴。

判決指出，大潤發為量販通路商，在未獲得確定衛生紙漲幅資訊、也未確定漲價幅度及調漲時間點前提下，擅自對外發布「衛生紙確定大漲30%」的新聞稿，稿中提及漲幅訊息與確定調漲時間點，還在稿內描述大潤發為此即將進行的促銷方案，已可認定為不實促銷手段，有刻意誤導消費者情形。

其次，各家媒體在大潤發發布新聞稿後報導，民眾隨即搶購，導致大潤發銷量大增，各大賣場忙著出貨、補貨，並有補貨不及而面臨缺貨情形，而衛生紙業者為因應衛生紙搶購潮，也會加開產線因應，導致業者生產成本增加，加深消費者心理需求，全民瘋囤貨，且負責物流的郵局必須增加數倍人力，以消化大量貨單；因此，大潤發發布新聞稿，確實影響衛生紙市場交易秩序。

第三，大潤發故意誤導消費者衛生紙漲價訊息，進行不實促銷，導致發生衛生紙市場突發性供需失調的異常現象，影響層面廣泛，時間遞延也久，行為雖未構成公平法規範的限制競爭及不正競爭，但足以影響交易秩序，已違反公平法第25條規定。

且衛生紙是民生必需品，因大潤發發布新聞稿內容，引發全國民眾恐慌性採購及市場交易秩序失衡，導致相關業者生產成本增加、消費者正常消費行為受到干擾，確實嚴重影響消費交易秩序；再者，大潤發發布新聞稿隔日，衛生紙銷量漲幅已達數倍，不論衛生紙搶購持續幾日，大潤發銷售金額已很可觀。

合議庭認為，公平會考量大潤發年度營收金額、總店數及配合調查態度等因素後，裁處350萬元罰緩，應無裁量濫用情形，駁回請求。

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