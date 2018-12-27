2毒蟲拒檢逃逸還丟毒 遭逮竟嗆「又不會關多久」

2018-12-27 21:34

〔記者曾健銘／新北報導〕新北市新莊區31歲徐姓男子昨晚開車載著38歲田姓友人，涉嫌夾帶大量毒品準備到朋友家，未料中途遭巡邏警員盤查，徐男不僅拒檢逃逸，甚至一度將車上毒品丟包，但最後仍遭優勢警力逮捕，未料2人落網時還極度不配合調查，甚至還向警員嗆聲「又不會關多久」，讓警員傻眼。

警方調查，徐男、田男2人都有多項毒品前科，昨日晚間11時許，2人開車帶著海洛因、安非他命、FM2等毒品，準備到新莊訪友，行經新莊後港一路、建國二路口時，因行跡可疑遭巡邏警員攔截盤查，因為車上藏有大量毒品，2人心虛拒檢，開車加速逃逸。

新莊分局表示，當下立即通報線上警力攔截圍捕，雙方在市區追逐逾2公里，最後在新莊龍安路的巷弄內將可疑車輛攔下，2人才乖乖下車受檢，警方表示，徐男下車時還想趁著警員不注意，將隨身包包丟包在路邊，但仍被眼尖警員發現，經搜索包包內藏有4包海洛因、1包安非他命、3顆FM2，人贓俱獲。

偵訊時2人極度不配合警員調查，甚至大聲嗆聲：「反正又不會關很久！」囂張態度讓警員傻眼，最後才承認持有毒品，警方訊後依違反毒品危害防制條例罪嫌將2人移送法辦。

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