家貧棄養女嬰送陌生人 屆齡未入學抓到生母

2018-12-27 17:35

〔記者黃建華／高雄報導〕高雄市少年警察隊從新生未入學中輟系統通報，得知一名李姓女童屆齡未入學，循線查訪，意外查知李母2009年生下第5胎女嬰時，家中經濟負擔重，竟把女嬰交給不知名婦人，女嬰自此去向不明；高雄地檢署近日偵結，將李母依涉嫌遺棄罪嫌起訴。

檢方起訴指出，李姓女子於2009年懷孕，於小港區安生醫院生下第5胎女嬰時，因家中經濟環境不好，自認無力撫養，於出院後竟將女嬰交給不知年籍身分的婦人撫養，對方原本有留下電話，但後來寫有婦人電話的紙條被水洗，電話忘了而無從聯絡。

林姓老公則表示，當年因忙於打工賺錢，加上李女身材本來就胖，並不知老婆懷孕產下女嬰，直到健保局通知要幫女嬰加保，才知老婆產下女嬰，可惜女嬰已不知去向。林男夫妻翌年曾報案女嬰失蹤。

李女雖在檢方偵查時辯稱，當年因家境問題無力撫養女嬰，甚至因積欠房租要被房東趕出，才會把女嬰交給別人。安生醫院也證實，李女當年產下女嬰，無力繳交診療費，只留下一紙欠條。

郭姓社工也證明李女後來又產下第6胎，由社會局協助辦理出養。

檢方偵結全案，認為李女未善盡養育保護子女之責，仍依遺棄罪嫌將李女起訴，並建請法院依違反兒福法將李女加重其刑。

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