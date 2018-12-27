全台追查落跑越南團逮8人 仍有140人失聯

2018-12-27 16:26

［記者黃建華／高雄報導］日前從越南來台觀光，抵台後集體脫逃的148名越南旅客，經移民署、警政署成立聯合查緝專案全力找人，迄今分別在彰化縣、新竹縣和嘉義縣、台南、南投逮獲5人、3人在中壢投案，有人供稱是來台探親，也有人坦承來台目的是非法打工，移民署同時也查出，本月25日脫逃越客中，已有3人在發布境管前飛離台灣出境，還有140人在逃。

移民署南區事務大隊今表示，昨中區大隊人員循線前往新竹縣和彰化縣，分別逮獲脫逃的38歲和30歲越籍男子，另南區大隊在嘉義縣太保市一處租屋民宅，查獲脫逃的32歲越籍女子一名，她當時正和同鄉越籍友人齊聚屋內，共逮回2男1女。另三民一分局也查獲1人，還有3人在北部投案，南投也查獲1人。

移民署南區事務大隊副大隊長廖維元說，落網越客有人說是來台探親，也有人坦承來台是要非法打工。另查出在25日專案小組對脫逃越客發佈境管前，有3名脫逃越客已搭機離境。其中22日有1名男性越客從台南搭機回越南，24日有2名男越客從高雄搭機離台，總計3人已離境。

廖維元說，148名脫逃的越南旅客中，高市警方今晨又逮回2名女越客，其中1人是25日的脫逃越客，另有1女是1年前的脫逃越勞，目前還有141名脫逃越南旅客，專案小組持續追緝中。

針對有網友爆料，指脫逃的越南旅客，有女子藏身色情場所，高雄市警方表示，並未掌握相關情資，但一定會配合移民署加強列管色情場所查緝。

移民署南區事務大隊副大隊長廖維元則說，目前專案小組採取以車追人方式追查，並沒有發現這些脫逃女性越籍旅客有進入色情場所，移民署全國各地專勤隊平日就會訪查色情場所，近期爆發越客脫逃事件，也會加強查察有無脫逃女越客在這些場所工作。

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