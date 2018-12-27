嚴防中國豬製品走私來台 第二岸巡隊岸海全面性安檢

2018-12-27 17:24

〔記者林嘉東／基隆報導〕嚴防中國非洲豬瘟疫區走私豬製品來台，全國防疫大作戰，海巡署北部分署第二岸巡隊接連兩日擴大漁港、漁船、岸際安檢與海上登檢，並向返鄉中國籍漁工宣導，嚴禁攜帶肉品來台。

年關將屆，陸續有中國籍漁工返鄉過節，海巡署北部分署第二岸巡隊接連兩天向返鄉的中國籍船員宣導中國非洲豬瘟疫情擴散現況。

岸巡隊長潘信吉警告返鄉中國漁工春節返台時，不得攜帶任何肉製品回到台，一旦被查獲將被處以數萬元不等罰鍰，不僅傳播可怕豬瘟疫情來台，做兩年工都還不清。

此外，為嚴防中國豬製品走私入境，第二岸巡隊動員下轄基隆、新北等20處安檢所、2機動巡邏站警備車20輛、人力168員，兩日來針對對進、出港漁船實施全面性檢查，與岸際巡邏人員對基隆市及新北市岸際廢棄空屋、防風林、消波塊及灘案等可疑處實施巡查，防堵疫情傳入。

潘信吉強調，防杜中國豬瘟疫情侵台是海巡署當前首要任務之一，將以最高標準嚴守國境出入安全，請民眾配合各項國境檢查，並多多利用「118」免費報案專線舉報任何有關疫情或違法情事，確保國家安全。

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