越南團落跑逮回8人 傳有越女在「魚翅樓」賣淫

2018-12-27 16:58

首次上稿15:42

更新時間16:58

〔記者劉慶侯、黃建華／綜合報導〕日前循「觀宏專案」團體旅遊管道來卻集體脫逃的148名躍南客，移民署現已在新竹縣、嘉義縣、彰化縣、高雄市和桃園市等地逮獲8人，計為5男3女，女子均為自投案，移民署現仍全面查緝其他在逃，和幕後操控的人口販運集團中。

此外，有民眾爆料指出，此次脫逃的越南女子中，有人已被應召站接送到高雄知名的淫窟「魚翅樓」躲藏和賣淫，移民署獲知此訊息至為重視，將會同轄管警分局進行清查。

脫逃越女高雄賣淫？移民署南區：未發現進入色情場所

高雄市警方表示，並未掌握相關情資，但一定會配合移民署加強列管色情場所查緝。移民署南區事務大隊副大隊長廖維元則說，目前專案小組採取以車追人方式追查，並沒有發現這些脫逃女性越南籍旅客有進入色情場所，移民署全國各地專勤隊平日就會訪查色情場所，近期爆發越客脫逃事件，也會加強查察有無脫逃女越客在這些場所工作。

移民署目前全力動員所轄4外勤大隊，利用以車追人、擴大蒐情及深入查察可疑處所等方式找人，經清查152名脫團越南旅客中，1人未失聯，另有3人自行出境，餘148人失聯。

移民署昨（26）日分別在嘉義縣、彰化縣、新竹縣等地，循線查獲3名越南籍脫團旅客在案，今日又在高雄和桃園再逮獲5人。

移民署為繼續追查其餘脫團旅客，並查出協助載運、容留或安排工作集團共犯，移民署各區大隊各專勤隊持續就犯案手法、已知之涉嫌人、車及地區等事證，全力全面深入查法，務求及時遏止此一不法手段。

針對3名已查獲之脫團旅客，移民署已依違反人口販運防制法、入出國及移民法及就業服務法調查中，將報請高雄地檢署指揮偵辦。

移民署為強化源頭查緝，業已將全案透過移民署派駐越南移民秘書通知越南出入境管理局，雙方將同步合作，務求從源頭端及接應端共同打擊此一不法行為。

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