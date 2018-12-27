鄉代竟是毒販！ 吳定軒判刑12年8月定讞

2018-12-27 16:22

〔記者張文川／台北報導〕屏東縣竹田鄉32歲鄉民代表吳定軒，4年前兩度與陳姓毒販合作，從台灣以郵寄或托人夾帶的方式走私安非他命至澳洲，獲利70萬；二審依2次販賣二級毒品罪，將吳定軒合併判刑12年8月，最高法院今天駁回吳定軒的上訴，全案確定；由於吳定軒犯案時是鄉民代表，也是現任鄉代，法院已通知檢方啟動防逃。

澳洲和台灣警方在2014、2105年間，相繼查獲郵包走私安毒、旅客夾帶安毒企圖闖關至澳洲，綽號「虎哥」的幕後首腦陳建銘（先前已判刑12年定讞）落網後，在押期間咬出毒品來源是竹田鄉代吳定軒，高雄地檢署偵結起訴。

判決指出，陳建銘想走私毒品至澳洲，向吳定軒訂購安毒，謀議待陳建銘將毒品賣給澳洲買家後，再和吳至軒分配利潤；吳定軒在2014年11月13日、隔年1月21月先後向陳建銘、陳建銘女友林尹寧（已判刑4年半定讞）收取各35萬元的購毒款。

吳定軒再於11月至1月間3度將安毒裝在紙袋、禮盒內，交給陳、林2人成交，陳建銘再找車手將毒品裝在行李箱夾帶出境，郵寄包裏到澳洲，但2次闖闖都未通過通關查驗，各被起獲7786克、550克安毒。

一審認定吳定軒1月21日的交款交貨構成販毒，判刑8年，但11月13日的部分判無罪；二審改認定2次都構成販毒，2次各判8年、9年，合併應執行12年8月。

吳定上訴三審，最高法院認為二審已詳述證據判斷理由，也逐一說明不採信吳定軒辯詞的理由，認定上訴沒理由，今駁回上訴，全案定讞。

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