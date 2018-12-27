男子遇臨檢加速反漏餡 竹東警查獲市價百萬毒品

2018-12-27 16:40

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣21歲何姓毒蟲開車行經竹東鎮遇警擴大臨檢，慌張地加快車速，沒想到響亮的引擎聲反而引起警方注意，將其攔下；雖然何男馬上坦承無照駕駛，但警方直覺有異，且在車內發現一上鎖的手提袋和磅秤，逼得何男只得坦承為K他命，重達近4公斤。

新竹縣政府警察局竹東分局表示，26日晚上在竹東鎮中豐路、沿河街路口一帶，執行安居專案擴大臨檢，何男正好開車行經，卻異常地加速前行，因而發出響亮的引擎聲；詭異舉動引起警方注意，立即將其攔下。

警方說，何男當下趕緊坦承無照駕駛因此想逃，但因神色異常緊張，警方直覺有異，經盤查後發現何為毒品人口，並在副駕駛座發現一大包手提袋並鎖上鎖頭，巡視後座還發現磅秤；何男被警方人贓俱獲，插翅也難飛，只得坦承袋內物為K他命，當場被逮捕並帶回派出所偵辦。

警方表示，經查，袋子內共有4大包K他命，重達將近4公斤，初步篩檢皆為陽性反應，何嫌供稱每袋約80萬購得，價值上百萬。警方報請新竹地檢署檢察官指揮偵辦，積極向上溯源。

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