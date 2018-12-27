立院外暴動打傷警察 反年改2成員遭起訴

2018-12-27 16:18

〔記者黃捷／台北報導〕立法院去年6月召開臨時會審查年金改革法案，反年改團體在則在立院外抗議，26日晚間更出現脫序行為，不僅在現場投煙霧彈、放沖天炮，還與警方爆發肢體衝突，一名派出所長崔企英在混亂中也遭不明利器割傷，台北地檢署今依妨害公務、傷害罪起訴反年改成員吳萬固、林立騰。

抗議群眾案發當晚除了投煙霧彈、放沖天炮，還將繩索綁在拒馬上，試圖拉倒拒馬，並鋪上棉被打算闖入立院，過程中頻頻推擠警方。當時新生南路派出所所長崔企英，為了防止場面失控，率隊上前制止，左手無名指卻在混亂中遭不明利器割傷。

檢方偵辦期間，除了現場警察的蒐證影片，還向多家電視台調閱新聞影片，比對發現彰化縣軍公教聯盟召集人吳萬固及退休警林立騰，確實有動手攻擊警察，遂依傷害、妨害公務等罪起訴2人。

此外，警方當天3度舉牌警告，抗議群眾卻仍未散去，吳、林因此另被控違反「集會遊行法」，但檢察官認為，現場成員很複雜，無法認定2人是「首謀」，且場面太過混亂，在這樣的情況下的確可能看不到警方舉牌，因此認定罪嫌不足，這部分處分不起訴。

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