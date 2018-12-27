要鄰居來拿資源回收 男竟持刀性侵判刑7年半

2018-12-27 16:37

〔記者王定傳／新北報導〕59歲李姓男子於2010年間，以家中有酒瓶為由，把從事資源回收的女鄰居小藍（化名）拐進家中，持刀威脅不配合就殺人，強行指侵得逞，新北地院依攜帶兇器強制性交罪，判他7年6個月徒刑，可上訴。

檢警調查，2010年3月19日下午1時許，李男把小藍拐進屋內，趁她撿拾酒瓶之際，從後方勒住她脖子，另一手持刀威脅配合。

小藍擔心遇害，急中生智向李男說：「玩我要給我200元，我天天都會來」，以為李男會就此罷手，仍遭強行親胸部及下體並指侵得逞，甚至糾纏小藍回家；小藍等到李男離開後，趕緊到派出所報案。

李男否認犯行，辯稱當天小藍自己脫衣服後說：「給200元就可以跟我玩」，他沒有持刀威脅。

合議庭認為，小藍所證前後大致相符，依雙方說法可知，她當日是受李男要求，臨時前往李男家中回收，但她當時又急於返家照顧配偶，豈料李男會臨時提出性交易邀約，甚至突向他人求助遭性侵並報警、驗傷。

警方獲報後有扣到水果刀，小藍對扣案刀具深刻記憶，且雙方並無恩怨仇隙，小藍迄今也未要求李男賠償，並無自毀名節、設詞誣陷動機及必要，加上李男從警詢到審理對有無指侵等過程所述不一，判定有罪。

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