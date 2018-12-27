揪15歲少女吸毒後愛愛 男允給錢未付吃官司

2018-12-27 16:18

〔記者張議晨／宜蘭報導〕宜蘭縣林姓男子去年11月間，與江姓男子相約15歲少女小花（化名）到汽車旅館吸毒，但林、江兩人見小花精神恍惚，與小花發生多次性行為，林男還允諾給5000元補償，小花事後登門討錢被拒提告，宜蘭地方法院審結，依強制性交罪判刑4年，施用毒品部分則處7個月徒刑，合併應執行期4年5個月，至於江男，性侵部分檢方不起訴，毒品則判10個月徒刑。

21歲林男曾因妨害性自主案件，被地方法院判刑2年，2016年9月才服刑期滿出獄。

判決書指出，去年11月17日晚間，林男邀約小花到他頭城鎮住處喝酒，兩人酒過三巡後討論起K他命及咖啡包，事後撥電話給江男，由江男開車載兩人共赴汽車旅館吸毒。

3人在旅館先吸食搖頭丸後再吸K他命；小花指控，當時3人搖得正嗨，林男卻突然將她衣服脫掉，雖然大聲喝斥「不要亂來」、「走開」，但因施用毒品，雙手無力反抗。

林男見小花精神恍惚，在床上強壓小花雙手，硬上4次得逞，完事後林向小花說「江男也要」，隨即由江男與小花性交2次。

事後林男承諾給小花5000元做生活費，但事隔1週，林男避不見面，夥同好友登門討錢未果，最後報警提告。

小花指控，5000元不是性交易代價，而是林男給的承諾。但林男反擊，指當晚只和小花做了1次，第2次因翹不起來，要進去也沒辦法就放棄，否認趁小花無力時硬上。

林男辯護律師也稱，小花當時雖有說不要，但過程並未反抗，甚至還幫林男口交，「假如小花不願意，不可能幫他口交才對」，且事後還表示若給5000元就可以船過水無痕，與性侵被害人反應迥異，顯見林男並未違反小花意願而發生性關係。

但宜蘭地方法院合議庭認為，小花當時已明確表示「不要」，並以手腳掙扎反抗，但仍被林男無視，明顯違反小花意願，造成小花身心受創嚴重。

事後林男與小花和解，但在地院審理時否認犯行，承審法官認為林男態度不佳，依強制性交罪判處4年徒刑，毒品部分則依對未成年轉讓3級毒品罪，判刑7個月，合併應執行徒刑4年5個月。

至於江男則依對未成年轉讓2級毒品罪，處10月有期徒刑，其對小花性侵部分，則在地檢署以罪證不足，獲不起訴處分。

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