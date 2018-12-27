假買屋真詐財頻傳 立委促防堵

2018-12-27 16:09

［記者陳昀／台北報導］今年9月雙北爆發「假買屋真詐財」新式購屋詐騙，集團在合約上動手腳，先付20%頭期款取信賣方取得相關文件後，迅速辦理過戶再抵押向「金主」高額借款，「金主」再以欠款為由法拍房屋，讓原屋主「財屋兩失」，但近期偵結金主未獲起訴，且類似案例還在持續發生，民進黨立委羅致政今天召開記者會質疑檢方偵查不周延，並要求相關部會針對類似詐騙模式找出防堵方法。

藝人薔薔的父親、福利汽車董事長林茂樹今年9月以自身經驗揭發「假買屋真詐財」集團，並組成「假買房真詐財自救會」擔任會長，事發後自救會陸續接獲陳情，已累計16組受害者、共虧損2.2億元，最慘的人賣出的房屋3000萬元，但實際只拿到300萬元頭期款，還有人房子被法拍，自救會為此找上羅致政陳情。

「假買房真詐財自救會」委任律師黃泓勝質疑，檢方認為金主與買方只是正常商業往來，但正常人怎麼會買了房子就立刻借錢不還？如果缺錢為什麼要買房子，這種「買方穩賠、金主穩賺」的生意非常奇怪，更質疑檢方是否追查雙方其中金流。

羅致政說，他擔心這不是個案，而是一種模式，利用法律漏洞持續詐騙更多民眾，法務部卻未提出具體作法；另這些將房屋法拍的「民間金融業者」無論是否與買方同謀，但法拍程序也應檢討，已有數起案件法拍成功。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/