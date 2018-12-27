2通電話「擺明」預備賄選 羅秋英被起訴

2018-12-27 15:26

［記者楊政郡／台中報導］台中市豐原區下街里前里長羅秋英，1998年選舉以每桶300元龍眼蜂蜜行賄被判刑，後來由配偶陳建三出征獲勝，今年由女兒陳斯婷批戰袍（當選），但羅秋英卻因在電話中向2選民說，「對方買，我們也來買」、「買票我準備好了，你如果收到，雙倍給你」、「他一口3000我也3000給你」，檢察官認為已構成預備賄選，起訴羅秋英。

檢察官調查發現，羅秋英（68歲）為了延續家族里長職務，1998年她因賄選（被判6月，緩刑2年）而由配偶陳建三代表出征，又獲得選民支持而當選，其實都是羅秋英代行里長職務，後來先生老邁，今年改由女兒陳斯婷披上戰袍，再次順利當選，已由台中市選委會公告當選。

檢方查出，今年8月間起羅婦陸續以貢丸及飲料卡、滷雞腳、眼霜、芋粿等小東西討好、贈送部分里民，建立良好關係，此部分不構成賄選。

然後將這些人註記為將買票賄選對像，選前又借貸50萬元，目前查無具體買票證據，但卻查獲數通預備行賄的電話錄音證據。

今年11月20日上午被告羅婦打給張婦「他們如果買票，我們也來買，如果得知對手買票要告知」，表示她也會展開買票。同日又打給江男說「如果有買票跟我說，我馬上丟下去，買票我已準備好，我有槍管有子彈，你如果有收到我不會出賣你，還是多雙倍給你，如果他一口3000我也3000給你，要買就是面子問題」等。

被告坦承說這些話，但辯稱是選戰策略，探詢對手動向，順便增強選民向心力而已，意思是如果對手買票，她會出一樣的錢，選民會拿到雙倍的錢。

檢察官認為，在羅秋英及陳斯婷競選總部總計查扣25萬6000元現金、選舉人名冊13張、戶內名冊14張、下街里電話聯絡簿等，從被告電話表達的意思，不僅止於假設性狀況，已升級到行求地位，且確有準備現金50萬及名冊，已擺明了預備賄選，違反選罷法明確。

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