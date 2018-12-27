監獄前行車糾紛 戒護科長遭毆傷送醫

2018-12-27 14:25

〔記者邱芷柔／屏東報導〕屏東監獄門口今天上午驚傳一起圍毆事件，1名男子遭到多名不名人士毆打，造成右手骨折被送往醫院，警方獲報趕到現場後，發現被毆打的男子就是屏東監獄的陳姓戒護科長，涉嫌毆打的5名男子隨後由警方帶回偵辦。

今天上午6點半左右，陳姓戒護科長行車經過的時候，跟另外一部車輛發生擦撞，地點就在屏東監獄門口，車上5名男子一下車就朝陳姓戒護科長一陣猛打。

警方初步針對涉嫌毆人的5名男子製作筆錄，楊姓駕駛與4名友人年約20餘歲，楊姓駕駛向警方供稱，他們開車在對方後方，因為想超車，但當時手機掉了，所以車偏了一下，車子右前方擦撞到對方左後方，下車後對方口氣相當不好，因此起了口角，他們也不認識對方是誰。

據了解，陳姓戒護科長在監獄裡頭管教態度嚴謹，因此事故消息一出，立即引發「假事故真教訓」的揣測，但陳姓戒護科長仍在醫院治療，尚未製作筆錄，家屬則表示要提吿，警方指出，將持續製作筆錄釐清事發經過，並以傷害罪嫌移送偵辦。

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