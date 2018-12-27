彰化2縣議員當選人 檢提當選無效之訴

2018-12-27 14:42

〔記者陳冠備／彰化報導〕9合1大選當選人宣誓就職第3日，有部分選區恐要面臨重選！彰化地檢署針對10名涉嫌賄選遭收押或起訴的當選人，今日一早到彰化地院提第2波當選無效之訴，包括國民黨藉縣議員施嘉華、無黨籍縣議員陳銌銌（ㄓㄣㄓㄣ），及4名村里長與4名鄉民代表，包含第1波，彰化這次已有15名當選人被提當選無效。

彰化地檢署指出，彰化第3選區縣議員施嘉華父親為求兒子當選，涉嫌以每票500元行賄選民；第1選區縣議員陳銌銌與夫婿彰化市長候選人張東正聯名致贈花瓶，涉嫌期約賄選，日前兩人分別以10萬元交保，檢方已對2名縣議員當選人提當選無效之訴，未來也得面臨賄選案起訴。

其他8名當選無效之訴當選人，鎮民代表部分，秀水鄉第2選區鄉民代表李家義涉嫌致贈禮品，福興鄉第3選區鄉民代表張建斌、二林鎮第3選區鎮民代表陳婉柔、大城鄉第3選區鄉民代表許清江涉嫌以現金500至1000元不等買票。

村里長部分有，芬園鄉大竹村村長許永菘、芳苑鄉崙腳村村長陳本地、田尾鄉新生村村長范賜麒均涉嫌現金1000至2000元不等買票，另外員林市南東里里長黃家富則涉嫌以「輸贏喔！我要給你弄死、我絕對要乎你死」等恐嚇言語威脅競選對手，也涉嫌違反選罷法。

彰化地檢署襄閱主任檢察官黃淑媛說，這次大選競爭激烈，截至目前彰化檢警查賄選舉偵辦案件達230件，其中具體案件27件，起訴52人，羈押26人，提當選無效之訴15人，除施嘉華本人涉嫌賄選仍在偵查中，其他當選人也依違反選罷法面臨刑事起訴。

黃淑媛說，依據選罷法規定，檢察官提起當選無效之訴，須自公告當選人名單起30日內，向管轄法院提出，因此這是彰化檢方最後一波針對當選人提當選無效之訴，未來有其他民眾提供賄選證據仍可作為違反刑法選罷法證據。

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