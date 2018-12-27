幫友慶生籌經費？ 慣竊竟偷娃娃機硬幣

2018-12-27 14:58

［記者陳恩惠／台北報導］有毒品、竊盜等前科的22歲曾姓男子，前天耶誕節中午，為了籌錢幫朋友過生日，竟將歪腦筋動到娃娃機店上，手持剪刀撬開娃娃機台的零錢箱，偷走千餘元的10元硬幣，恰巧洪姓老闆在家利用遠端監控，驚見店內機台遭破壞撬開，一邊報警一邊趕赴店內，台北市內湖警分局內湖派出所據報，立刻在百公尺外的金龍路發現曾男，將他逮回並起出1120元，訊後依竊盜罪送辦。

曾男警訊時供稱，由於友人的生日將屆，身上沒這麼多錢，想幫友人過生日，才會「想辦法」籌錢，行經夾娃娃機店時，發現有機可乘才會下手行竊；警方說，由於曾男以利剪撬開機台，當場造成機台零錢與搖桿線路毀損，洪老闆估計至少得花5000元的修復費用，並向曾男求償。

警方說，洪老闆在北市內湖路三段開設夾娃娃機店，本月25日中午在家使用手機app利用遠端監控查詢店內的狀況時，當場撞見頭戴著棒球帽的曾姓男子，鬼鬼祟祟地在放有藍芽喇叭的機台前東張西望，隨即以剪刀與蠻力，將投幣的箱子撬開，從中竊取逾百枚的10元硬幣。

洪老闆見狀，立即從家中趕赴店內，不過曾男已逃逸無蹤；當洪老闆通報其他同業，告知多加留意曾男時，正好有民眾看見曾男出現在金龍路一帶，內湖所據報趕往，果然發現戴著有紫色標誌棒球帽的曾嫌，於是將他帶回警所調查，同時起出千餘元的贓款。

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