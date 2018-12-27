花蓮縣議員施金樹收回扣判9年確定 喪失議員資格

2018-12-27 13:42

〔記者張文川／台北報導〕2011年時任花蓮縣議員潘富民、陳長明、施金樹（現仍在任），被控遊說動支地方建設補助款，補助鄉公所購置LED路燈、消防設備，收受廠商100萬至200萬元回扣，二審被分別判刑4年6月至9年有期徒刑、褫奪公權5年；最高法院駁回3人上訴定讞。最高法院已通知檢方啟動防逃機制，其中6連霸成功的施金樹議員資格將不保。

現任議員施金樹被判刑9年、前議員潘富民7年2月、前議員陳長明4年6月，褫奪公權5年，全部定讞，3人均須入監，最高法院已通知檢方啟動防逃機制。另一位涉案前縣議員陳修福，一審被判刑4年、褫奪公權5年，上訴二審時因逾上訴時效，一審就已定讞。

潘富民、陳長明、陳修福都是國民黨籍，施金樹原是民進黨6連霸縣議員，但他本月25日上任後，在議長選舉時跑票，並宣布退出民進黨。

判決指出，2011年時為縣議員的潘富民、陳長明、施金樹、陳修福等4人，共同謀議動支縣政府的地方建設補助款，在鄉內LED節能路燈改善工程、購置機械泡沫滅火器及手電筒，要求鄉公所配合向其指定的廠商採購。

林姓廠商等「雨露均霑」從每筆補助款中收取總額50％為佣金，再從佣金分配20至25％的賄款約100至200萬元給縣議員，8％至10％賄款給鄉長及公所承辦人員，由時任卓溪鄉長蘇正清配合透過托兒所長沈肇祥、採購課長胡英明向廠商進行採購。

潘富民、陳修福、陳長明及施金樹涉嫌收受不法所得共461萬元，一審各依收賄罪判刑4年至9年不等徒刑、褫奪公權5年，二審除陳長明由6年改判4年6月，陳修福上訴逾期，其餘維持原判。

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