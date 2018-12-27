騙送寶物逼國中生口交 檢警一查竟有7少年受害

2018-12-27 13:10

〔記者黃捷／台北報導〕25歲男子李忠諺涉嫌以遊戲虛擬寶物為餌，誘騙國中少年出來碰面，再藉機拖進廁所性侵，今年9月遭警逮捕。檢警進一步追查，竟發現還有另6名少年受害，台北地檢署今依加重強制性交等罪將他起訴，並建請法院加重其刑。

李男今年9月透過手遊「全民槍戰」結識國中生小帆（化名），雙方互加臉書後，以贈送虛寶為由，約小帆就讀的北市某國中見面，小帆擔心發生意外，邀2名女同學陪同，先躲在一旁觀察。

李男抵達後，先傳訊「要去飲水機裝水」，把小帆引誘至廁所附近，再硬拉小帆進入廁所強吻，並逼迫口交，女同學見狀趕緊上前，亮出美工刀威嚇，李男才嚇得翻牆逃跑。

李男被逮後，檢警透過他的手機及臉書帳號，發現從去年暑假到今年6月，還有另外6名少年，也被以同樣手法約出去性侵，年紀最小的才國小5年級，李男除了逼少年口交，有的受害人甚至被肛交得逞。

最可惡的是，李男不僅否認性侵，還辯稱口交、肛交都是少年們要求他做的，他不懂得拒絕人，才會答應發生性關係，檢察官今依重強制性交等罪將他起訴，並以性侵7人、態度惡劣，建請法院加重其刑。

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