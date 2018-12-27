嚇！機車騎士過橋 連人帶車被「坑」

2018-12-27 13:00

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣一名34歲邱姓機車騎士，今天上午7點多，行經銅鑼鄉客屬大橋側車道時，車道地面突然塌陷，連人帶車摔落約一米深的大坑洞中，幸好坍塌地點位在橋頭，下方還有基座，沒有摔落下方河床，騎士僅受皮肉傷，沒有大礙；縣議員羅貴星接獲通知，到場了解，要求縣府盡速查明坍方原因，並且針對縣內橋梁進行通盤體檢，勿再造成鄉親生命安全的威脅。

羅貴星表示，據向地方人士了解，車道坍塌處，已有凹陷，但縣府卻未落實巡檢，並進而封鎖通行，結果，一名機車騎士今天上午7點多上班行經，車道地面突然塌陷，連人帶車摔落大坑洞中，受傷送醫。

羅貴星說，且坍塌處下方已被淘空得很嚴重，他已要求縣府應盡速查明坍方原因，並且針對縣內橋梁進行通盤體檢，勿再造成鄉親生命安全的威脅！

苗栗縣政府工務處養護科表示，發生坍塌處的車道為人行及自行車道，縣府於日前已接獲地方反映，並於22日前往會勘了解，發現確實有略微凹陷變形，但人員實際在上頭行走並無異狀，且觀察下方橋台也沒有發現有泥土外滲的情形，但一輛機車重達上百公斤，使得橋台路面承受不了而塌陷。

養護科說，縣府已透過開口契約，聯繫廠商，下午前往進行灌漿填平作業，並對橋樑再進行檢查。

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