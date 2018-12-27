《艋舺》翻版！角頭開槍報復 誤擊外送員下體被起訴

2018-12-27 12:08

〔記者錢利忠／台北報導〕56歲「華西街」角頭施正聲，聲稱他半年前被同幫派、綽號「阿足」的46歲中生代角頭陳明傑強索3千萬元並被設局毆打，施正聲隱忍半年後，趁陳明傑在「東三實業」公司舉辦中秋節烤肉時，狠開4槍洩憤，其中1槍誤擊外送水果的林姓男子下體；施正聲承認犯案，台北地檢署今依殺人未遂等罪將他起訴。

檢警調查，施正聲是華西街幫的角頭，在萬華擁有不少房產，後來因華西街阿公店的生意，而與該幫中生代角頭陳明傑發生衝突；約半年前，施正聲曾被陳明傑率眾押往「東三實業」位在梧州街地下1樓的辦公室毆打。

今年9月23日晚上，施正聲看準東三實業辦中秋烤肉的機會，前往開槍洩憤，他共開4槍，其中1槍誤傷來外送水果的32歲林男下體，黑幫為爭地盤廝殺的情節，宛如電影《艋舺》翻版。施正聲落網後承認開槍行兇，檢警共查獲2把改造手槍，訊後依殺人未遂罪將他法辦。

檢警調查，同屬華西街幫旗下的東三實業帶頭大哥「東三」謝宗憲、「阿祖」陳明傑等人，半年前爭奪北市梧州街阿公店生意時，與施正聲起了衝突，涉嫌持槍將施正聲押到東三實業的辦公室內圍毆，施正聲為了出一口氣，便持雙槍前往東三實業開槍報復。

槍案發生後，謝宗憲、陳明傑對外放話，指施正聲前來開槍的舉動是隔鄰「頭北厝」幫派分子在背後教唆，糾集了將近30名小弟，衝到西園路與當時正在烤肉的頭北厝幫眾發生械鬥；事後謝宗憲、陳明傑均被檢警依恐嚇取財、違反組織犯罪防制條例等罪法辦。

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