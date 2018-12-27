菜鳥車手欲蓋彌彰 新車掛贓車牌露餡了

2018-12-27 11:57

［記者楊政郡／台中報導］菜鳥車手開新車，卻掛髒汙的註銷車牌太明顯！引來警察盤查漏餡，20歲賴男初次當車手被逮，一旁協助的高男還是毒品通緝犯，一併移送法辦。

台中市第一分局繼中所員警日前巡邏經繼光街與公園路口，發現一臺白色自小客車外觀新穎，卻掛著字跡有刮損的舊車牌覺得有異，暗中查詢電腦資料，發現竟是註銷的車牌，遂上前攔查。

車內兩年輕人很緊張，駕駛賴男（20歲）及乘客高男（26歲）說辭反覆，經查證身分發現高男11月底，台中地檢署發布毒品通緝犯，隨即將其逮捕。同時發現車內前擋風玻璃處有多張卡片及存款簿。

經賴某同意搜出5張提款卡、3本存摺、8張交易明細，並對賴男搜身及搜車，身上搜出5萬元，又在後車廂查獲有新穎的原牌照2面。

但不巧當場查證卡片，並非警示帳戶，將遂經兩人同意帶返所查證，後聯繫提款卡持有人林姓男子，林男說他的帳戶遭假借銀行貸款方式騙走，依詐騙集團指示將提款卡3張以物流方式寄出，沒想到已經流入詐騙集團手中，至此高男及賴男始坦承擔任詐團車手。

兩人供稱受上手指示，由高男負責至超商取簿、試卡及至ATM提款機提領詐騙贓款；賴男則負責載送車手及收水等工作，並將高男提領之詐騙贓款轉交詐騙集團之上手，惟第一天從事車手工作即被警方查獲，尚未將詐騙贓款5萬元上交。

兩人訊後依詐欺罪及洗錢防制法、毒品通緝犯，移送台中地檢偵辦。

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