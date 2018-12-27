惡狼摀嘴電擊妙齡女 落網辯稱壓力大

2018-12-27 11:41

〔記者王宣晴／新北報導〕21歲的李姓女子今晨外出買消夜返家時，卻在住處一樓遭陌生男子從後方摀住嘴巴，持電擊棒往李女頸部猛電，但李女極力掙扎，並大叫求救，嫌犯見引來附近住戶注意，拔腿就跑，警方獲報趕抵，以車追人，今天上午10時逮到36歲的林姓男子，不料林男在偵訊時竟向警方辯稱：「壓力大才犯案。」訊後將依強制、傷害罪嫌偵辦。

警方調查，有強奪、竊盜、強制猥褻等多項前科的林姓男子，今晨3時許獨自駕駛父親的車，行經新北市淡水新民街時，發現李女隻身一人準備返家，便下車一路尾隨，恰巧李女所住的公寓大門疑似毀損，林男跟著李女走進公寓，伺機在樓梯間犯案。

據悉，當李女走到公寓樓梯間時，林男便趁機從後方摀嘴勒頸，她嚇得極力掙扎，嫌犯見狀拿出電擊棒朝她頸部猛電，李女痛得大叫求救，清晨的女子尖叫聲驚醒附近住戶，不少住戶聞聲衝出家門相助，但林男早已奔出巷子，駕車逃逸。

警方表示，李女除了頸部紅腫外，並無其他嚴重傷勢及財損，但仍相當驚嚇恐懼，報案後先讓她在家中休息，警方獲報後也循線調查，以車追人，先連絡上車主，確認今晨車輛是車主的兒子在使用，鎖定林男身份。

今早10時許，警方在林男住處將他逮捕到案，並在家中起出犯案用的衣物、電擊棒，將他帶回警局偵訊，林男供稱，因為生活壓力大，又看到妙齡的李女獨自返家，才會尾隨犯案，確切犯案動機，目前警方仍在釐清中。

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