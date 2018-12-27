殺母、嗆審判長樣樣來... 蛇蠍女偷牛排改判3月

2018-12-27 11:46

〔記者楊國文／台北報導〕女子蔡京京6年前因母親反對她和當時男友曾智忠交往，兩人竟聯手殺害蔡母，均被判無期徒刑，但蔡女犯行不止於此，7年前還到北市SOGO百貨超市偷竊高檔牛排等食材，一審判她拘役50天，檢方和蔡女均不服提起上訴；高等法院審理兩年多來，蔡女和擔任輔佐人的丈夫曾智忠時常拖延訴訟、甚至咆哮法庭，還誣指SOGO百貨保全人員對她性騷擾，被認定犯後態度不佳，今加重改判為3月徒刑；檢方仍可上訴。

據指出，因殺母各判無期徒刑的蔡京京和丈夫曾智忠在審理期間狀況百出，不僅法庭內咆哮、當成在菜市場聊天，直接嗆審判長吳炳桂的名字，拖延訴訟的手法更是令人嘆為觀止，例如開庭時，法警押解兩人從拘留室到法庭短短不到100公尺遠，兩人竟走了約20分鐘，讓合議庭、檢察官、律師空等兩人，也因為蔡女夫婦大鬧開庭的三樓法庭，在一樓的法警室聞訊，數度動員10多名法警衝上法庭制止和戒護，讓高院傷透腦筋。蔡女今未聽判。

曾智忠（56歲）於6年前跟蔡京京（37歲）交往，遭蔡母反對，蔡母也拒絕金援蔡京京，曾智忠以殺害蔡母才能「突破困境、改變命運」為由煽動蔡女，2012年曾男用電擊棒擊昏蔡母，再用膠帶封口鼻造成蔡母死亡，蔡女則冷眼旁觀，事後兩人還嫁禍給蔡父。

於2012年5月勒斃蔡女母親並棄屍，兩人被羈押看守所時登記結婚，一、二審都判曾男死刑，但花蓮高分院更一審基於曾男在校成績優良，屢獲記功、嘉獎，認為他仍有教化可能，因而逆轉改判無期徒刑。最高法院前年5月判2人均免死，均無期徒刑定讞。

本案源於蔡京京於2011年10月14日晚上8時許，在台北市東區SOGO百貨公司的地下室超市，竊取高級牛排等食材共984元。她以為神不知鬼不覺而步出超市時，廖姓保全人員察覺有異上前攔阻，蔡京京一度佯裝配合返回結帳，卻趁保全不注意時轉身逃往1樓並離開百貨公司，多名保全一路追趕時，雙方發生拉扯，警方隨後據報到場逮捕她，超巿取回價值近千元的牛排等食材。

檢方以準強盜罪起訴蔡女，一審法院於105年2月初認定不構成準強盜，以竊盜罪判她拘役50天，得易科罰金5萬元。檢方認為輕判、且蔡女犯行應屬準強盜罪，提起上訴，蔡女不服判決也上訴高院。

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