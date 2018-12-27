酒醉鬧事亂砸車 瞬間遭8人全武行圍毆

2018-12-27 11:34

〔記者陳薏云／新北報導〕新北市一名29歲林姓男子昨晚9時許與30歲張姓友人飲酒後騎車返家，路途與人發生行車糾紛，林男竟酒醉之下持安全帽砸毀對方擋風玻璃，對方8人下車就是一陣暴打，警方獲報將10人全帶回派出所，分別依毀損及傷害罪送辦。

警方調查，林男與張男兩人當時醉醺醺，疑似懷疑對方轎車刻意靠近，便持安全帽狂砸路邊轎車，19歲蕭姓男子發現車輛遭砸後，隨即會同同車的4人下車，蕭男友人見狀也從另台車下車，張男這一砸惹火8個人，蕭男持三節式甩棍、19歲黃姓男子持鋁棒，19歲林姓男子持廢棄機車排氣管，三人開始狂歐林男，其餘19歲的蘇姓及黃姓男子與21歲吳姓男子3人則是徒手毆打林男。

警方獲報後出動快打警力到場，成功壓制毆人的8名嫌犯，並發現林男傷勢約略為頭、手、腳等部位瘀傷及外傷，送往雙和醫院急診，無生命危險。

蕭男等人被帶回派出所時喊冤，稱轎車停在路邊，就遭林男無故砸毀，才會相當氣憤地下車理論並動手，警方訊後將蕭男等8人依傷害罪嫌送辦；無故砸車的林男則依毀損罪送辦；另警方替騎車載送林男的張姓男子酒測，發現其酒測值高達0.25mg/L，依公共危險偵辦。

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