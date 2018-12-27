男吞安眠藥又割腕 警及時送醫救命

2018-12-27 11:32

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市張姓男子心情鬱悶，離家多日後，今天凌晨傳簡訊給他弟弟訴苦，警方獲報後派員查訪張男可能會去的地方，在桃園區一處網咖及時發現已經吞了80顆安眠藥、拿水果刀割腕的張男，緊急送醫，目前已無大礙。

警方獲報後，以手機定位尋找張男的位置，再派員到可能的地點尋找張男，還好警員黃毓庭、吳啟瑞及時在一處網咖，問到店員對張男有印象。

警方說，進入網咖包廂，就看到張男恍神躺臥在包廂內，桌上還放了他剛用來割腕的水果刀，所幸傷口不深、流血不多。

警方試圖叫醒張男，才聽到他含糊回答：「我吞了80顆安眠藥。」就怕藥效發作後果不堪設想，警方趕忙通報消防局派遣救護車將張男送醫，經過治療後，他已無大礙，並接受家人的勸導，打消了輕生的念頭。

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