店家惻隱之心 卻一再引狼入室

2018-12-27 11:22

［記者楊政郡／台中報導］57歲藍姓男子到超商把鰻魚罐頭2罐藏口袋，沒結帳就想離開被報警處理，謝姓店長說，藍男已作案多次，前幾次看他是「甘苦人」，不過是為了一餐，基於惻隱之心自掏腰包補上，可是一再犯行，且還繼續辯「一時忘記」，這次不能原諒他，警方帶回依竊盜罪移送。

位於台中市東區某超商謝姓店長，逮到客人未結帳夾帶商品涉及竊盜罪而報案，警方到場時，藍男低頭垂肩站在一旁，但辯稱只是「一時忘記」結帳，他不是要偷，還辯解稱他拿了兩罐鰻魚罐頭，又想再挑飲料，就把罐頭放口袋，但後來沒買飲料，就忘了口袋還有罐頭。

藍嫌說得口沫橫飛，好像真有冤屈，但謝姓謝姓店長立即打臉表示，這名竊嫌已非初次上門行竊，過去盤點商品時發現數量有異，就曾調閱監視器找尋竊嫌，當時可憐對方是「甘苦人」，念及其偷取罐頭可能只是為求一餐溫飽，便自掏腰包彌補公司損失，也沒有報警處理，但是藍嫌卻屢屢上門行竊，才驚覺自己的惻隱之心，反而造成他肆無忌憚，一犯再犯，這次發現他再度光顧，便特別留意，果然又故技重施，才報警處理。

警方調查，藍姓男子打臨工維生，有多次竊盜前科，居無定所，警方訊後全案依竊盜罪嫌將他移送偵辦。

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