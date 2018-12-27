沒有照後鏡頂多被開單 他這麼做反可能面對5年以下刑責

2018-12-27 11:06

〔記者許國楨／台中報導〕台中市趙姓男子因機車未裝照後鏡唯恐被開單，竟偷拔他人機車上的2支照後鏡裝上揚長而去，被害人不甘受損報案，警方過濾路口監視器循線揪出趙男得知原委，斥責他一點法律常識都沒有，未裝照後鏡頂多吃上900至1800元罰單，偷竊卻可能得面臨5年以下刑責，標準的得不償失。

台中市吳姓市民日前將機車停放南屯區永春路上，再到附近餐廳與友人一同吃飯，未料用餐後準備騎車之際，赫然發現機車上的2支照後鏡不翼而飛，原想作罷卻擔心自己騎車回家路上被警察攔下吃上罰單，再則又想到小偷的行為實在很不可取決定報警處理。

警方獲報查訪附近店家是否發現可疑人物，訪查結果發現當晚有一名男子騎機車停放在被害人機車旁，徒手拔取被害人機車上的2支後照鏡放入機車置物櫃，隨即騎車離去，警方過濾路口監視器鎖定男子機車以車追人，進一步將32歲的趙姓男子通知到案。

趙男原矢口否認，經警方提示監視器影像才坦認供稱，平日從事工地工作，因為自己機車未裝照後鏡怕警察開單，一時糊塗才徒手竊取被害人機車後照鏡。

警方表示，趙男機車沒有照後鏡被攔查，依道路交通管理處罰條例第十六條規定，頂多收到900元以1800元以下罰單，但拔取他人照後鏡則可依刑法第320條處5年以下有期徒刑、拘役或500元以下罰金，日後還可能因此有前科，實在是得不償失，訊後全案依竊盜罪嫌送辦。

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