毒駕撞7車致1人死亡 肇事裸男殺人罪嫌起訴

2018-12-27 10:59

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市吳姓男子5月15日因吸食毒品出現幻覺，而誤以為遭人跟蹤，駕車行經龜山區長壽路時連撞7車，其中2名騎士被撞飛致1死1重傷，吳男逃逸過程中還脫光衣服，持棍棒攻擊往來的騎士，嚇得路人急忙閃避，還好警方及時趕到逮捕他送辦，桃園地檢署今天偵結，已依殺人罪嫌將吳男提起公訴。

吳男（25歲）4月起開始抽彩虹菸，之後開始產生幻覺，5月15日上午，他告知吳母與前妻：「我好像遭魔控制！」就開車外出找友人抽彩虹菸，當天下午2點多，他駕車行經龜山區長壽路時，再度出現幻覺，讓他誤以為遭人跟蹤、追捕。

檢方說，吳男受幻覺影響，雖然前方路口有汽機車停等紅綠燈，他也不管，就高速撞向車陣，撞倒2輛機車、撞壞1輛汽車，吳姓、郭姓機車騎士因此被撞飛，其中吳姓騎士不幸回天乏術。

吳男肇事後並未停車，高速往前，又撞上2輛小客車、1輛大貨車、1輛廂型車，檢方說，因他駕駛的車輛撞爛、無法再開動，他才棄車逃逸，過程中還脫光身上的衣物，並拿起棍棒作勢攻擊往來的機車，還好警方獲報，趕來逮捕吳男，才沒讓他再傷害他人。

吳男因連續撞車也受傷，被警方送醫時，採集尿液檢驗，檢出新興毒品彩虹菸成分，檢方說，吳男因吸毒產生幻覺，對於案發過程，他只記得「那時候好像有人在追我，前面有車子，應該是機車，但我開很快就撞過去，我沒有停，是因為後面有人追，我很緊張！」因他殺人罪嫌罪證確鑿，今天偵結已將他提起公訴。

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