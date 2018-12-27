魏應充家族資產逾2千億！檢方提抗告防落跑

2018-12-27 11:06

［記者楊政郡／台中報導］防魏應充面臨重刑可能棄保潛逃！台中高分院日前裁定頂新前董座魏應充加保1億，總計4億元交保，台中高分檢不服提起抗告，認為以個人財力來衡量，魏應充及家族資產超過2千億，4億元對他而言「零頭還不及」，再看媒體整理出來的「落跑大集合」，就客觀情勢研判，將來可能有罪定讞，以這種財力不落跑才是奇蹟！檢方主張羈押或再加重保。

台中高分檢指出，被告涉及頂新劣油案，違反食品安全衛生管理法等，台中高分院依法處刑，不得易科罰金部分應執行9年，得易科罰金部分，應執行6年。再加上違反商業會計法等（逃漏稅案）案件，經台中高分院判處2年在案，不得易科罰金。

如果兩罪定讞，合併執行在10年左右，而綜觀頂新案爆發後，坊間發起滅頂活動，而魏家也積極處理台灣資產，如賣掉華廈大樓49億、解散台灣康師傅、處分味全三重廠130億、處分台北101股權202億，約同時期在上海購入1788國際大樓、搜購伊藤忠持有頂新股權（中國公司），魏家在台僅剩台灣之星及味全、頂新等轉投資公司。

檢方認為，縱係有案在身被告，即使經命限制住居，及定期至警局報到，於判決確定執行前，也不會有隨時加以監控之行為，仍隨時有足夠之時間可以潛逃。台灣地區四面環海，潛逃或偷渡中國，更是極為輕易之事，證諸已往不計其數之潛逃出境案例，且多數均逃往中國，幾已為眾所週知之事。

根據媒體整理的「落跑大集合」，有錢人不願面對牢囚比比皆是，如東帝士陳由豪、廣三集團曾正仁、新光醫院黃芳彥、中廣朱婉清、前立委羅福助、前苗栗縣長何智輝、中興銀行王玉雲、前檢察官井天博等等不計其數，縱使有限制出境及出海，也難以防範有本事並有心要潛逃之人。

再者被告家族產業龐大，在富比士富豪榜上，排名台灣富豪榜第2名，總計家產約有2223億6000萬元，區區4億元「零頭還不及」，這叫不痛不癢，沒有任何嚇阻作用。

且家族產業均在中國，中國對其重視，冀望透過兩岸間司法協助，將其引渡回台執行，幾乎是不可能。

主任檢察官李慶義說，魏應充確實有逃亡之虞，但是否有裁定羈押的必要是法院職權，給予尊重，但交保金也要依個人財力相抗衡，4億對一般人是天文數字，對魏應充而言「零頭都不及」，請法官再三思，另為適當之裁定。

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