觀宏來台越南148脫逃客 竹嘉彰各逮到1人

2018-12-27 10:47

〔記者劉慶侯／台北報導〕日前循「觀宏專案」團體旅遊管道來卻集體脫逃的148名越南人，移民署現已在新竹縣、嘉義縣、彰化縣各逮獲1名男性，現仍全面查緝其他在逃，和有無幕後人口販運集團操控中。

移民署目前是全力動員所轄4外勤大隊，利用以車追人、擴大情蒐及深入查察可疑處所等方式，經清查152名脫團越南旅客中，1人未失聯，另有3人自行出境，其餘148人在台失聯。

移民署昨（26）日分別在嘉義縣、彰化縣、新竹縣等地，循線查獲3名越南籍脫團旅客在案。為續追查其餘脫團旅客，並查出協助載運、容留或安排工作的集團共犯，移民署各區大隊各專勤隊持續就犯案手法、已知之涉嫌人、車及地區等事證，全力全面深入查法，務求及時遏止此一不法手段。

針對3名已查獲之脫團旅客，移民署已依違反人口販運防制法、入出國及移民法及就業服務法調查中，將報請高雄地檢署指揮偵辦。

移民署為強化源頭查緝，業已將全案透過移民署派駐越南移民秘書通知越南出入境管理局，雙方將同步合作，務求從源頭端及接應端共同打擊此一不法行為。

編號41號 由移民署彰化縣專勤隊查獲（記者劉慶侯翻攝）

編號40號由移民署新竹縣專勤隊查獲。（記者劉慶侯翻攝）

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