相差70歲譜「祖孫情」 花樣女警關懷9旬獨居長輩

2018-12-27 10:28

〔記者王俊忠／台南報導〕台南市警三分局和順派出所女警員蕭以翎，在今年5月查察勤區與對高齡者防詐騙宣導時，發現轄內一處三合院住著1對吳姓兄弟，哥哥高齡93歲、弟弟80餘歲，吳姓兄弟對古厝有濃厚感情，未與子女同住，且為減輕兒女負擔，平時靠做資源回收增加收入，蕭員知悉後常利用勤餘拿蒐集的資源回收物前往古厝關懷兩老，讓兩老覺得好像多了位孫女、「揪感心！」。

「看到兩老先生就想到我的阿公！」，23歲女警蕭以翎表示，自己祖父目前80餘歲，她從小在彰化大廟旁長大，受到許多阿公、阿嬤照顧，對長輩有份特殊情感，自從知道勤區有這麼高齡的獨居長輩，常利用勤餘時間前往關心，並把平時蒐集的資源回收物帶給兩老，希望可以減輕他們負擔。

據了解，吳姓兩老三餐都由兒女輪流照料，因對親手搭建的古厝有濃厚情感，未與子女同住，蕭員考量高齡者身體機能退化，在兩老兒女送餐以外時間，仍可能發生意外，經常前往關懷、話家常。近日冷氣團來襲，溫度驟降，蕭員再前往提醒兩老務必注意保暖、沐浴注意安全，避免滑倒受傷。

93歲吳老先生對於蕭員這樣溫暖、無微不至的關懷，不禁感動落淚說：「我好像多了位孫女」，頻頻道謝。

市警三分局表示，獨居長者因未與子女同住，在接收新知方面能力較差，容易成為詐騙集團鎖定對象，為此警方特別過濾、針對轄內獨居長者由員警前往關懷並實施反詐騙宣導，蕭員能與兩獨居長輩建立良好互動關係，值得肯定。

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