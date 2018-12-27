人夫議員參選人偷吃女助理 最悲情正宮統計「做的次數」…

2018-12-27 00:20

〔記者王俊忠／台南報導〕今年8月間鬧得沸沸揚揚的台南市中西區已婚黃姓男市議員參選人外遇女助理風暴，因女助理認為自己「不是黃男唯一的小三」、在自己臉書公開與黃男婚外情，黃妻自認成了全國最悲情的正宮、幾乎崩潰，追查出丈夫與女助理在3家摩鐵至少共發生9次性行為，依一次外遇性行為要求50萬元精神慰撫金為標準，提告向丈夫與小三連帶求償450萬元。

台南地院法官說，黃男坦承妻子所說的婚外情行為，同意妻子求償；但女助理並未出庭、也沒有任何書面說明，考量侵害情節、雙方社會經濟條件等，判黃男與小三須連帶賠償65萬元給黃妻。本案還可上訴。

黃妻主張，她與黃男在2012年5月結婚，育有3名子女。丈夫是里長，平時她也要服務里民。今年2月間，丈夫獲得民進黨提名為台南市中西區市議員參選人，召募S女加入競選團隊擔任助理。

黃妻痛批，S女明知黃男是她老公，竟與黃男發展出不倫戀，從今年5月間起，丈夫與S女先後在台南地區的御宿（3次）、歐薇（2次）、仁德區的溫莎堡（4次）等汽車旅館發生共9次的性行為，後來，S女發現自己不是黃男唯一的小三，竟在臉書公開自己與黃男的婚外情，還開記者會高調宣示自己是黃男的外遇對象。

各大媒體報導後，黃男向社會大眾道歉，宣布退選市議員。黃妻說，她為此事變成全台知名的悲情正宮，深受打擊、幾近崩潰，因為丈夫與S女侵害她的配偶權，她要以1次不倫性行為50萬元慰撫金代價向丈夫與S女連帶求償450萬元；但法官認為黃妻求償額度過高。

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