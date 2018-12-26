屏檢查獲史上最大海上丟包運毒案 美女檢座扮演關鍵角色

2018-12-26 22:18

〔記者李立法／屏東報導〕屏東地檢署美女檢察官鍾佩宇是出了名的司法「鐵娘子」，指揮辦案懂得帶兵要帶心，與第一線警調弟兄默契極佳，屢破大案，這次能查獲史上最大宗海上丟包運毒案，鍾佩宇扮演關鍵角色，她在破案簡報上「要將壞人都抓光」的豪情膽識，讓行政院長賴清德留下深刻印象。

司訓所50期結業後分發至屏檢的鍾佩宇，有近8年辦案經驗，她曾指揮警調查獲立委簡東明賄選案（二審判刑4年），起訴上百名椿腳及收賄選民，轟動一時，並偵破槍擊要犯林豐德買通監獄管理員夾帶違禁品案，以及屏東大學外籍生郵寄大麻包裹等矚目案件，是基層警調弟兄眼中行事果斷、辦案犀利的女檢察官。

屏東地檢署這次能查獲470公斤的海洛因磚，關鍵在於鍾佩宇費盡心思突破落網毒犯心防，掌握重要情資，召集海巡及警方分工合作，全面佈線跟監埋伏，才能阻止這批毒品流入市面，危害台灣治安。

鍾佩宇說，她是兩個孩子媽，她在簡報PowerPoint 放上女兒照片，是要提醒自己，「努力掃毒，把壞人抓光」，也是為了保護下一代。

行政院長賴清德說，要不是鍾佩宇細心抽絲剝繭以及辦案人員的不辭辛勞，斷不可能有這樣的查緝成果，鍾佩宇要把壞人抓光光的使命感，值得鼓勵，政府將提供一切資源，為緝毒人員作後盾。

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