梨山爆發外勞互毆 1印尼逾期移工送醫不治

2018-12-26 20:26

〔記者歐素美／台中報導〕印尼籍逾期居留移工「阿力」今天凌晨3點疑與另一移工在台中市梨山地區的工寮飲酒，酒後兩人發生口角爭執，「阿力」被重擊，致左耳後方受傷，血流如注，3名外勞將「阿力」以搬運車運到台七甲線等候消防隊救護車載送，不料，在轉送至中國醫藥大學附設醫院途中不幸身亡，因現場3名外勞逃逸無蹤，警方目前正積極追查一名涉案的印尼籍外勞。

梨山消防隊於今天凌晨3點多接獲通報，趕到梨山台七甲線路上，只見一名印尼籍男性移工頭部用被單壓著，滿是鮮血，由3名移工抬到搬運車上，全身酒味、意識不清，不斷呻吟，消防隊將男子抬上救護車送往梨山衛生所治療，因男子傷勢嚴重，梨山衛生所隨後將男子轉送中國醫藥大學附設醫院治療，不料，男子在途中即傷重不治，目前遺體暫放在梨山衛生所，等候檢察官驗屍。

和平分局初步調查發現，死者「阿力」現年30歲，為逾期居留的印尼籍移工，生前疑與另名印尼籍移工在工寮喝酒，兩人酒後發生爭執，死者左耳後方遭不明物體重擊，留下長約5公分的傷口，因將死者抬上搬運車的3名外勞，見到消防人員及警方到達，即逃逸無蹤，目前警方已鎖定涉案外勞，正積極追緝其到案。

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