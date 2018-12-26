網友敲碗問VOLVO怎麼騎上BMW？ 現場影片曝光！

2018-12-26 18:57

〔即時新聞／綜合報導〕新北市土城區金城路、和平路口昨（25）日發生奇觀，一部白色VOLVO XC40休旅車側著騎上一台BMW 323i轎車，車牌號碼還相同，照片曝光引發網友關注，但許多人想看它究竟是如何辦到的，也有網友對此貼出影片還原當時情況。

網友將影片上傳至臉書社團「爆廢公社」，拍攝者當時站在VOLVO、BMW汽車對街位置，2部車在路口處並肩而行，黑色BMW貼著人行道與白色VOLVO低速前進時，突然加速往前衝，白色VOLVO駕駛會過意來也馬上跟上速度。

但就在此時2車太過接近，底盤較高的白色VOLVO休旅車駕駛方向盤往右打，輪胎竟開上黑色BMW的左側，整部車呈現45度騎在BMW轎車上，VOLVO駕駛在事發後10秒內下車抱起車內的女童走向人行道，接著追向一名從黑色BMW轎車下車的女子。

經本報報導，網友均知這起事件是感情糾紛，2車駕駛人為夫妻關係，妻子得知丈夫開著黑色BMW轎車外出與友人午餐，隨即開著白色VOLVO休旅尾隨，在土城一處賣場發現老公與一名女子互動親暱，懷疑對方是小三，一怒之下未抓準車距才會發生車禍。

網友們看見事發影片後，均感到「心滿意足了」、「原來是這樣發生的」，紛紛留言指出「就這樣給人家騎上去」、「帶小朋友還這樣」、「想說車牌這麼剛好一樣，原來有內情」，但也有網友認為「如果是同事幹嘛跑，停下來講清楚咩」、「覺得根本不可能只是女同事」。

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