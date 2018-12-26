馬祖議員王孝榛、莒光鄉代劉宜臺涉賄選 檢提當選無效之訴

2018-12-26 19:09

〔記者林欣漢／綜合報導〕連江地檢署今天依違反公職人員選舉罷免法等罪嫌，起訴25日甫宣誓就職的議員王孝榛、在押的鄉民代表當選人劉宜臺及其樁腳、選民共33人，另對王孝榛、劉宜臺提起當選無效之訴。

起訴書指出，王孝榛、劉宜臺涉嫌以每票1萬元代價行賄沈姓等6名選民，王孝榛妹妹則涉嫌提供交通費給陳姓選民返回莒光鄉，約定投票給王孝榛。

另外，王孝榛及母親為增加勝選機會，還與林姓等28名選民約定好，先後將戶籍遷至莒光鄉王孝榛事先安排好的戶籍，觸犯「妨害投票正確」罪。

連江地檢署今天偵查終結，向福建連江地方法院提起王孝榛、劉宜臺的當選無效之訴，包括王、劉及其樁腳、選民共33人，均因賄選事證明確提起公訴。沈姓等8位選民坦承犯罪事實並繳回犯罪所得，予以緩起訴處分。

連江地檢署說，為維護民主政治核心價值及選舉公平，除積極查察賄選追究賄選者刑責，更以當選無效之訴剝奪該等非法當選者的當選資格，端正馬祖地區選風。

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