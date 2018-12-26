退休公務員攢老本 捐贈303萬高階救護車

2018-12-26 21:20

〔記者吳仁捷／新北報導〕周陳芳伶從台北市政府退休，篤信佛教的她感念一生受人幫助甚多，多年來攢下老本，今天捐贈市價303萬的救護車給新北市消防大觀消防分隊，消防局感謝周陳芳伶的發心，大觀地區原有大批老舊社區，加上合宜住宅進駐，救護需求量大增，獲贈的全新救護車可望滿足救護所需。

85歲的周陳芳伶虔誠信仰佛教多年，有感於受人幫助，多年來一直有回饋社會心願，因而發願捐助救護車，多年來攢下退休老本、積蓄，湊足300多萬，今天在家人陪伴下，一起捐贈給第一大隊大觀分隊救護車，消防局主任秘書陳國忠受贈後，回贈消防車感謝。

周陳芳伶說，她得知大觀分隊救護車年久亟需汰換，也希望救助更多需要者，捐出積蓄捐助救護車，陳國忠則感謝周陳芳伶從公職退休仍心繫社會，還邀她可來分隊擔任婦宣志工，替社會盡份心力。

消防局第一大隊長陳志瑋表示，獲贈的這輛高頂救護車配備自動體外電擊去顫器（AED）、可攜式電動抽吸器、快速固定骨折抽氣護木組、血氧濃度分析儀及心肺復甦墊板等高階救護設備，捐車的周陳芳伶透過提升消防救護資源，為板橋居民福出力，也讓消防員有良好車輛；裝備器材執行緊急救護，堪稱市民的福祉，希望善舉能拋磚引玉，讓社會大眾更重視到院前緊急救護服務品質。

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