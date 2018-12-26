前同事借款百萬不還 男子撂人圍堵連刺3刀

2018-12-26 18:45

〔記者王宣晴／新北報導〕43歲的許姓殯葬業者上月向23歲的楊姓前同事借了192萬投資靈骨塔，不料許男還了12萬元後就避不見面，楊男今晨帶著3名友人到許男住處附近堵人，見許男開車進停車場，立即衝下車將他包圍質問，過程中雙方拉扯推擠，楊男友人也拿出摺疊刀朝許男左臀處連刺3刀，所幸送醫急救後暫無生命危險，警消獲報趕抵，當場將楊男逮捕，並持續緝捕駕車逃逸的3名同夥。

警方調查，許、楊兩人曾是同事，許男見靈骨塔投資獲利豐盛，上月10日跟楊男借了192萬元投資，並允諾過年前會分期還清借款，不料，許男陸續還了12萬元後就開始避不見面，楊男心生不滿，又擔心討不回借款，帶著3名友人到許男位於新北市三重成功路的住處堵人。

楊男跟同夥今晨開車在許男住處附近埋伏，2時許時發現許男開車返家，待許男開車進停車場下車時，4人衝下車將他包圍，叫囂著要他還錢，雙方不斷拉扯，過程中，其中一名同夥拿出摺疊刀，朝許男左臀處猛刺3刀，當場鮮血如注，附近住戶聽到叫囂聲趕緊報案，3名同夥見狀丟下楊男，駕車逃逸，楊男當場被警方逮個正著。

警方表示，遭刺傷的許男送醫急救後已無生命危險，楊男也坦承犯行，目前將以車追人，將另外3名同夥逮捕到案，全案朝傷害罪嫌偵辦。

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