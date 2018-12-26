林益世入獄服刑 再被公懲會判撤職並停止任用3年

2018-12-26 18:19

〔記者張文川／台北報導〕已入獄服刑的前行政院秘書長林益世，任內未誠實申報財產，並同意接受地勇公司負責人陳啟祥8300萬元以協助處理與中鋼續約；監察院5年前以11比1票通過彈劾林益世，移送公務人員懲戒委員會懲戒，公懲會今天判決，認定林益世未依法申報財產，及假借權力圖利自己及他人，判林益世撤職，並停止任用3年。

判決指出，林益世委由妻子彭愛佳、母親沈若蘭存放在銀行保管箱的950萬元、330萬元、300萬元，是未依法申報的來源可疑財產，被依公務員財產來源不明罪判刑2年、褫奪公權2年，併科罰金1580萬元確定，已於今年9月28日入監服刑。

圖利方面，林益世在2012年2月25日、3月10日，陳啟祥前往請託時，同意接受陳啟祥提出的8300萬元，做為協助處理中鋼子公司中聯續約的代價，並要求分成「3、、23」3份，為了彰顯自己的影響能力，連連對陳啟祥炫耀說：「中聯董事長的人事，我上上禮拜我剛批出去的」、「現在國庫的印章是我在蓋的」、「那個政府要去請錢，到最後都我那邊」、「其實行政院就2顆印章而已，行政院長1顆，跟我1顆」、「你看行政院這麼大間，有沒有？其實就只有3個人在上班而已，就是院長、副院長跟我3人而已」，顯有假借權力，圖本身及他人利益的違失。

公懲會認定，未依法申報財產方面，足以使民眾喪失對他執行職務的信賴，嚴重損害政府信譽，違反公職人員財產申報法規定、公務員服務法第5條公務員應有誠實的義務。

圖利方面，認定林益世身為中央高級公務人員，任職期間除了未依法據實申報財產外，也未能敬慎忠誠、清廉自持，竟假借權力圖本身及他人的利益，違背公務員服務法第5條「公務員應清廉，不得有驕恣貪婪等足以損失名譽之行為」，第6條「公務員不得假借權力，以圖本身或他人之利益」規定，違背公務員應誠實清廉、保持品位的義務，有辱官箴。

公懲會認定林益世的違失行為，重創政府形象，嚴重損害政府名譽，為了維護公務紀律，有懲戒的必要，判決林益世撤職並停止任用3年。

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