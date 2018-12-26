行政執行署徵起金額 累計突破5300億

2018-12-26 19:51

〔記者黃捷／台北報導〕法務部行政執行署今年在前署長呂文忠、代理署長陳盈錦的領導下，除有多項創新政策，更擴大執行監理、交通裁決案件，不僅為國庫追回大量欠款，也落實交通正義，執行署自2001年成立以來，累計徵起5313億5224萬餘元，換算下來約可蓋9座101大樓，或111座台北小巨蛋。

執行署累計徵起金額去年12月突破5000億大關，截至今年11月止總金額已達5313億5224萬餘元，遠超法務部18年來法定預算4854億0604萬元，近年來監理及交開案件大幅成長，另加上ETC通行欠費、停車欠費在內，今年與交通相關的新收案件達768萬1311件，占總新收件數的77%。

執行署指出，因車輛不同於一般財產，義務人能開著到處趴趴走，舊有「以人追車」的執行方式成效不彰，各分署今年透過跨機關合作，如與市府停車管理處合作，或在公務車上裝設車牌辨識系統，種種創新手段讓查扣作業更順利。

此外，繼2016年12月起舉辦「123聯合拍賣」，執行署今年更以台灣國寶梅花鹿為原型，創造出拍賣吉祥物「拍寶」，讓執行署更親民，也增添買氣。

執行署也協助落實刑法沒收新制及反洗錢任務，在今年的亞太洗錢防制組織第三輪相互評鑑中，扮演舉足輕重的角色，平時也協助檢察官查扣、沒收犯罪人的不法所得。

各分署今年度執行較矚目的案件，如台北分署追回離職法官申報不實的罰金80萬，及扣押「超跑女神」名牌衣飾；新北分署追回中台製酒公司逃漏稅2542萬，台中分署管收某建商公主，追回3100萬贈與稅，彰化分署查扣「五星廟」碧雲寺負責人名下不動產，追徵滯納拆除費490萬，高雄分署管收冷凍水產大亨，逼繳2258萬餘元營利事業所得稅。

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