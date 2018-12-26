蠢賊大清早載運鋼筋 行為太奇怪遭警識破

2018-12-26 19:39

［記者陳賢義／台東報導］犯有多項竊盜前科的李姓男子，需錢孔急重施故技，竊得一批鋼筋，趁清晨時間載運變賣，自以為人不神、鬼不覺，詭譎行徑全都看著巧遇巡邏警眼中，下車盤查，李男心虛支吾，慌亂神情立馬被識破，只好坦承認罪，訊後被依竊盜罪嫌移送台東地檢署偵辦。

大武警分局太麻里分駐所警員蔡大明、林韋希清晨執行「護果專案」，途經至太麻里外環道仁和醫院前發現1輛重機車行跡詭異，機車腳踏板上放了許多鋼筋條，李姓機車騎士因鋼筋太多太重臨停在路邊重新擺放，古怪的舉止引注意，經警盤查發現李男是列管的治安顧慮人口，有多項竊盜及公共危險的前科。

警方突如其來現身詢查，李男措手不及交待不清，一會兒說鋼筋是朋友託運準備施工、一會兒又說是回收場商請載往變賣，謊言一一被戳破，在追問並通知太麻里某工地的負責人出面指認，李嫌才坦承犯行。警方調查，李嫌因看準清晨時分趁工人還沒上班之際，進入工地偷取鋼筋，想要變賣花用，沒想到因竊取的鋼筋太多太重，機車載運不了，所以停在路邊重新整理擺放，未料引起巡邏員警的注意被逮！

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