137萬棺材本被騙走 老婦：「檢察官」說不敢告訴家人

2018-12-26 17:42

〔記者林嘉東／基隆報導〕「偵查不公開，不能告訴家人」唐姓婦人接到假檢察官來電，誤信詐騙老梗「你的帳戶淪為洗錢工具」，被騙走137萬元現金後，還要再提領200多萬交付，還好警方及時攔阻，再遠赴屏東萬丹逮到張姓車手，但只在他身上搜出5萬元報酬。

基隆市警三分局獲報，唐姓婦人在住處接獲假檢察官來電稱，她的帳戶涉及洗錢，需要繳交保證金才能證明清白，輪番以假警察、假郵局來電取信唐婦。

唐婦被騙得團團轉，將存款137萬元轉入詐騙集團指定帳戶，警方獲報到場了解，唐婦還三緘其口，不願吐實，警方不斷勸說，唐婦才透露，檢察官要她不能告訴警察，還說「偵查不公開，也不能告訴家人」，否則會辦她洩密罪，她正準備提領200萬給對方監管。

三分局長陳瑞基得知召開詐欺會議，由偵查隊與碇內派出所共組專案小組及時攔下尚未領走的18萬2136元。

專案小組掌握張姓車手提領銀行，連夜攔下張藏匿的屏東萬丹住處將他逮捕。

張蒙供稱，他提領137萬可以獲得5萬元報酬，但犯案後不敢回家，以車為家四處藏匿。警訊後將他依詐欺罪嫌函送法辦，檢方複訊後將他聲押禁見。

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