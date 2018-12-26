長腿美女警花當「麻豆」！ 中市警局送帽T、潮帽超搶手

2018-12-26 19:42

〔記者許國楨／台中報導〕台中市警局官方臉書粉絲專頁「TCPB局長室」成立至今已有23萬粉絲，為了回饋粉絲，同時宣導預防犯罪影片，推出專屬限定帽T、潮帽提供給網友抽獎，帽T、潮帽由曾任模特兒的長腿女警，以及論及婚嫁的帥警男友完美呈現，文章昨天一PO出，獲得民眾及粉絲熱烈迴響，讓警察局出乎意料。

「TCPB局長室」粉絲專頁昨天在臉書發文說，再過幾天就要邁入2019年，這一年來民眾的支持，「是我們在街頭打拚的最佳後盾」，為了回饋粉絲並宣導反毒、防詐觀念，民眾只要從文中選出喜歡的反毒、防詐影片，將網址貼到留言區、按貼文跟粉專讚並標記好友，就有機會得到警察局自行設計限定的帽T及紀念帽組合，名額共55名，預定明年元月3日公布得獎名單。

穿著限定帽T及潮帽的「模特兒」，是一分局大誠分駐所帥警劉源昇，以及三分局勤工所女警楊舒婷，兩人原本就是論及婚嫁的情侶檔，拍起照來默契十足，尤其是曾任模特兒的楊舒婷，身高175，有著甜美招牌笑容。文章及照片一PO出，短短22小時就已經有近2100篇的留言及446次分享，還有人希望開放購買帽T及紀念帽。

只是兩人最近忙著婚事，雙雙請假，警局今天找來外型同樣搶眼的刑大偵查佐李易容及二分局女警余珮毓擔任模特兒，同樣完美呈現帽T及潮帽的帥氣及年輕活力。

市警局公關室說，帽T右臂的警鴿圖騰象徵警察勇猛、敏銳、矯捷；前胸下方還有「勇者無懼」的英文，象徵警察不管遭遇任何情況，都會懷抱勇氣、正義去面對，把維護治安、交通工作做好，希望跳脫公部門傳統框架，提升市民對警察的認同。

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