租屋小心！士林版張淑晶爽騙百萬

2018-12-26 17:40

〔記者溫于德／台北報導〕繼新北出現惡房東張淑晶後，台北士林也有翻版張淑晶現身。

北市28歲黃女被控，向人租下套房後並未受委任出租且實際上沒有擔任二房東意思，卻上網四處張貼出租套房訊息，成功騙取逾百萬簽約金，再於交屋前失聯或以「房間死過人」、「家人過世」等話術拒交鑰匙。士林地院審結，依12個詐欺罪，併判拘役115日，得易科罰金11萬5000元，未扣案犯罪所得13萬8400元沒收；全案仍可上訴。

判決指出，黃女兩次分別向不知情的真實房東租屋，再騙同樣不知情的租客向她承租，好詐騙錢財；12次犯行中，被騙最慘的均是匯款8萬4000元，其次是7萬8000元、7萬7000元等，總計騙走101萬100元。

法官也在判決書末提到，本案受害人數眾多，衡量一般人尋求租屋時均需投入一定時間、勞力與金錢，若因租屋遭詐騙而無法入住，不僅導致原屋主出租評價受損，也會破壞承租人原定計畫與安排，可預見其心情焦急、忐忑不安。

法官也說，本案被害人大多為大學新鮮人，黃女仍執意詐騙，加重被害人不便，因此難以認定黃有任何可堪憫恕狀況之處，不予減刑。

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