兒用交友軟體買毒吸食 警找上門母才知情

2018-12-26 16:52

〔記者歐素美／台中報導〕台中市后里區曾姓男子涉嫌買毒，豐原分局豐東派出所員警接獲線報，向法院申請搜索票，耶誕節，警察持搜索票上門，在曾男房間查獲安非他命0.34公克及針筒、吸食器等，曾母才知兒子染毒，十分無奈；警方偵訊後依毒品危害防制條例將曾男移送台中地檢署偵辦。

台中市豐原分局豐東派出所警員廖辛根、紀仁揚、張瑋倫，日前接獲線報指稱，曾男（27歲）涉嫌購買、持有二級毒品，經調查、蒐集證據後，向台中地方法院聲請搜索票，並於耶誕節，12月25日上午11點持搜索票至后里區曾男住家搜索。

曾母見員警上門，不知道發生什麼事，警方拿出搜索票進入曾嫌房間，當場起獲二級毒品安非他命1包（0.34公克）、毒品針筒及吸食器等，曾母見狀才知兒子竟在家吸毒。警方當場逮捕曾嫌，曾嫌坦承自己在網路上誤交損友而染毒，供稱安非他命是透過交友軟體以500元購得，家人並不知其吸毒，悔不當初。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/