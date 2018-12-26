破壞台電電表設礦場 13竊電狂挖虛擬貨幣平安夜被逮

2018-12-26 15:31

〔記者王冠仁／台北報導〕楊姓男子透過人頭開設網咖、娃娃機店、KTV等，再破壞電表外固定封圈封印鎖，進入營業用電戶電表內私自轉接線路，使電表無法計量減少電費。他近來購買螞蟻礦機及高階電腦組裝「挖礦機」，利用旗下營業場所來挖礦牟利；警方接獲台電報案追查，平安夜時一舉逮捕楊等13人，並查獲竊電礦場內各種挖礦設備與價值約153萬元的383枚虛擬貨幣「乙太幣」。

警方調查，52歲楊姓男子涉嫌從去年9月開始，利用人頭開設網咖、娃娃選物機店、KTV店等營業場所，再找水電工破壞電表外的固定封圈封印鎖，進入營業用電戶電表內私自轉接線路（俗稱活線作業），使電表無法計量，藉此減少鉅額電費支出。

楊近來更購買螞蟻礦機、大批高階電腦顯示卡組裝成挖礦機，在旗下新北、桃園、新竹的營業場所樓上及建築物後方等隱蔽場所設置「礦場」，以電腦24小時運作來挖礦。

刑事局警方接獲台電提供的竊電情資，利用大數據分析發現楊涉嫌竊電開始追查，並在前天到桃園平鎮逮捕楊，再逮公司幹部、人頭戶彭姓男子、水電師父、工程師等13人到案，並查扣竊電礦場內挖礦設備、比特幣挖礦機顯示卡1166個、約153萬元的383枚乙太幣。

警方說，今年初比特幣等虛擬貨幣價格崩跌9成，市場上出現大量拋售的挖礦機，有不少人大量收購挖礦機，再透過竊電來挖礦牟利，甚至協助犯罪集團洗錢。近來外傳全球有8成大型礦場在中國，但台灣不論住宅或工業用電都比中國便宜，因此仍有人把台灣當作礦場

此外，台電人員仍在估算詳細的損失金額，警方最後也將楊等13人依詐欺、竊盜等罪嫌送辦。

相關影音

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/