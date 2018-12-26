疑下坡車速過快 轎車自撞分隔島、2人傷

2018-12-26 15:24

〔記者歐素美／台中報導〕林姓男子駕駛小客車載友人張男，今天近午行經台灣大道與正英路口時，疑下坡路段車速太快，為閃避前方停等紅綠燈的車輛，左切後自撞中央分隔島而彈出車外，受重傷，經送醫急救，目前還在加護病房觀察，友人則輕傷。

警方獲報到場，在車內查獲3包安非他命及5包毒咖啡，初步調查未酒駕，是否毒駕有待調查釐清。

今天上午11點半，林男（20歲）駕駛小客車，載著友人張男（20歲）行經台灣大道六段與正英路口時，疑下坡路段車速太快，見前方車輛停等紅綠燈，為閃避而左切撞上中央分隔島，小客車翻轉兩圈，林男被拋出車外。

兩人被送往光田醫院治療，醫院表示，林男到院時意識混亂、呼吸急促，雙側氣血胸、肺挫傷，下頜骨、鎖骨、肩胛骨、2根肋骨骨折，臉部多處擦傷、背部擦傷、左手、右足擦傷、牙齒斷裂2顆。目前生命徵象還算穩定，還誰加護病房治療中；張男則臉部多處擦傷、腰部擦傷、背部疼痛，左臂、左右膝蓋擦傷，目前還留院中。

清水警分局表示，林男未酒駕，但警方在小客車內發現3包總重約0.3公克的安非它命及5包毒咖啡，將調查釐清林男是否毒駕釀禍。

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